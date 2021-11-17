أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضربات متلاحقة للفاسدين.. ما أسباب نجاح "نزاهة" في اجتثاث مجرمي المال العام؟

Print
ضربات متلاحقة للفاسدين.. ما أسباب نجاح "نزاهة" في اجتثاث مجرمي المال العام؟ ضربات متلاحقة للفاسدين.. ما أسباب نجاح "نزاهة" في اجتثاث مجرمي المال العام؟
توفر الحماية لمقدرات الدولة وتعزز مبدأ الشفافية

ضربات متلاحقة للفاسدين.. ما أسباب نجاح

في إنجازات تتلاحق، تمضي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في توجيه ضرباتها للفاسدين، واجتثاث مجرمي المال العام والمتعدين عليه، واحداً وراء الآخر، في وتيرة متسارعة يشير عدد القضايا التي تضبطها "نزاهة" إلى أنها تكاد تتم كل ساعة وليس كل يوم، ما يثير التساؤل حول الأسباب التي مكّنت "نزاهة" من تحقيق هذه الإنجازات المتتالية، التي تترجم في الواقع الفعلي هدف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المنصوص عليه في المادة الثالثة من نظامها، وهو "حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه"؟

وتعود الأسباب في جزء منها إلى الصلاحيات القانونية والتنفيذية المخولة لـ"نزاهة"، التي تتيح لها مراقبة كل التعاقدات والتعاملات المالية، التي يشهدها الجهاز الإداري للدولة، وتكليف كل المؤسسات الرسمية بالتجاوب مع إجراءات الهيئة وأنشطتها، وإلى جانب هذه الصلاحيات، هناك مبدأين مهمين تعتمدهما "نزاهة" في عملها: الأول: إلغاء حصانة المنصب أو المكانة في التعامل مع الأشخاص، فلا حصانة لفاسد مهما كان منصبه أو مكانته، والثاني: أن جريمة الفساد لا تسقط بالتقادم أو بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، ويشكل هذان المبدءان نهج "نزاهة" في مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين في كل المواقع.

وتستمد الهيئة هذين المبدأين من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أعلنها في مايو 2017 بأنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان، فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب"، والمراجع لقوائم القضايا التي تضبطها "نزاهة" سيجد ترجمة حرفية لهذين المبدأين، فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة في أواخر مايو الماضي، أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها، وتمثل الحكم الأول في حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، في قضية فساد ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية مائة ألف ريال.

وعلى منوال القضية السابقة، وفي سبتمبر الماضي، أنهيت خدمة الفريق الأول خالد الحربي مدير الأمن العام، وأحيل إلى التقاعد والتحقيق؛ جراء ارتكابه عدداً من الجرائم، التي ضبطتها "نزاهة" منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، ما يبرهن على تطبيق الهيئة لنهجها القائم على هذين المبدأين دون تهاون، والمتأمل للقضايا التي أعلنتها "نزاهة" أمس سيجد تطبيقًا صارمًا لهذين المبدأين، كما سيلفت انتباهه اهتمام الهيئة بجميع جرائم الفساد مهما كبرت أو صغرت، ففي الوقت الذي ضبطت فيه تورط ثلاثة مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 ريال، نجدها ضبطت متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، سربتا أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما، ما يبرهن ويؤكد صرامة "نزاهة" في اجتثاث الفاسدين أينما وُجِدوا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار