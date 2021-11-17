"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها

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أكدت ضرورة الفصل بين الأنواع المخصصة للحيوانات المختلفة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وللحفاظ على جودة الأعلاف يجب اتباع ممارسات التخزين الجيد.

وقالت الهيئة: يجب رفض الأعلاف التي تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة؛ مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرهما، ويجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل.

وأضافت: يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينها، كما يجب تخزين العلف المصنع بعيدًا عن العلف غير المصنع "الخام".

وأردفت الهيئة: يجب رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب، ولا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية "خارج السلسلة الغذائية"، مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها.