أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها

Print
"الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها "الغذاء والدواء" تحدد ممارسات تخزين الأعلاف لضمان جودتها
أكدت ضرورة الفصل بين الأنواع المخصصة للحيوانات المختلفة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وللحفاظ على جودة الأعلاف يجب اتباع ممارسات التخزين الجيد.

وقالت الهيئة: يجب رفض الأعلاف التي تظهر عليها علامات الفساد الظاهرة؛ مثل التعفن والروائح الكريهة وغيرهما، ويجب تخزين كل دفعة من الأعلاف بشكل منفصل.

وأضافت: يجب الفصل بين الأعلاف المخصصة للأنواع المختلفة من الحيوانات وضمان عدم الخلط بينها، كما يجب تخزين العلف المصنع بعيدًا عن العلف غير المصنع "الخام".

وأردفت الهيئة: يجب رفع عبوات الأعلاف عن الأرض بارتفاع مناسب، ولا يجوز أن تخزن مع الأعلاف أي مواد أخرى غير علفية "خارج السلسلة الغذائية"، مثل المبيدات والأسمدة والمطهرات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار