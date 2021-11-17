أمانة "الشمالية" تعالج 155 طناً من المخلفات الصلبة في ابن شريم

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شملت 3.300 متر طولي من دهانات بردورات الأرصفة وخطوط المشاة

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً ببلدية ابن شريم خلال الشهرين الماضيين 155 طناً من مخلفات البناء والهدم.

جاء ذلك ضمن الحملة الشاملة لمعالجة التشوهات البصرية في 90 يوماً، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت البلدية أن الحملة شملت خلال الشهرين الماضيين معالجة 3.300 متر طولي من دهانات بردورات الأرصفة وخطوط المشاة، و65 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدار، و46 حاوية كبيرة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة (الإنترلوك) على مساحة 265 متراً مربعاً، وصيانة 185 من أعمدة الإنارة والفوانيس، بالإضافة إلى معالجة 199 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات.

وأكدت بلدية ابن شريم مواصلة أعمالها لرفع مستوى تحسين المشهد البصري، ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي لأنسنة المدن، وتحسين المشهد العام.