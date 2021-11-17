«حماية الطفل» بسفاجا تستخرج أوراق رسمية للطفلة «مريم».. وإيداعها بدار رعاية بالسويس

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قال اللواء ياسر، رئيس مدينة سفاجا، إن وحدة حماية الطفل بسفاجا تمكنت خلال الأيام الماضية من إنهاء الأوراق الرسمية لطفلة حديث الولادة مجهولة النسب تركتها والدتها بمستشفي سفاجا المركزي، دون مستندات بهدف إيداع الطفلة في أحد دور الرعاية الصحية الأولية حتي يمكن تسلميها لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفلة، وتم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية لسرعة استخراج الأوراق الرسمية للطفل.

وأوضح رئيس المدينة، إنه تم إيداع الطفلة في حضانة بمستشفى سفاجا، وتم استخراج شهادة ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولى النسب، وأشار إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعيين.

وأضاف أن وحدة حماية الطفل قامت بتوفير كافة أوجه الدعم للطفلة، مؤكداً على أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلوا برعايته وتبنيه.

وأشاد رئيس مدينة سفاجا بأهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ووجه رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدا على أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.