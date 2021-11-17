«قضايا الترجمة وإشكالات التسويق الثقافي» ملتقى ثقافي بأسيوط

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عقد قصر ثقافة أسيوط ملتقي ثقافي بعنوان «قضايا الترجمة واشكالات التسويق الثقافي» بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية للأديب الدكتور سعيد أبوضيف استاذ الترجمة بكلية الآداب بجامعة أسيوط.

والذي قدم نبذة تعريفية عن الترجمة الأدبية وان الترجمة الأدبية تحتاج إلى إمكانيات كبيرة ومعرفة ودراية بنواحي الادب والثقافة واضاف أن هناك مشكلة في قلة ترجمة الأدب العربي إلى لغات أخرى الأمر الذي حرم الثقافة العربية من التواجد بصورة فاعلة،

كما ناقش محمد فوزى محرم إشكالات التسويق الثقافي تجاه الترجمة الاقتصادية ونظم العمل بالبنوك موضحاً بعض المفاهيم الاقتصادية، بينما أشار الإعلامي أحمد أبوضيف إلى أهمية وتاريخ الترجمة وتطورها وعلاقتها بالنهضة والتنمية .

متناولاً دور الإعلام في التسويق وكيفية التعامل مع وسائل الاتصال الاجتماعي وضرورة وعي المترجم، ورفع الوعي،

واختتمت فعاليات الملتقي بعرض بعض الأعمال المنشورة، فضلاً عن عرض نماذج للقصة القصيرة جداً قدمها الكاتب الروائي الدكتور أحمد مصطفى عليي ونماذج من شعر الزجل قدمها الشاعر طه الرفاعي .