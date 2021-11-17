تشييع جثمان النائب أحمد زيدان من مسجد الفتح بشبرا

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شيع المئات من زملاء وأقارب النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب الذي وافته المنيه، أمس، عقب صراع مع المرض، من مسجد الفتح بالخلفاوي بشبرا، بحضور عدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب في مقدمتهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وعبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنواب، مصطفى بكري، عماد خليل، طارق الخولي، أحمد رمزى أميرة صابر، ثروت سويلم، محمد عبدالعزيز وعدد كبير من النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب .

وغيّب الموت أمس، النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لينضم إلى قائمة الراحلين من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي لبرلمان 2021.

وبوفاة «زيدان»، يصبح عدد النواب الذين غيّبهم الموت في الفصل التشريعي الجديد 7 أعضاء، ووفقا لقانون المجلس سيتم تصعيد أحد النواب من قائمة الاحتياطى عن ذات المقعد.