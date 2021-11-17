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قصور الثقافة تتبنى المواهب بروضة السيدة زينب

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قصور الثقافة تتبنى المواهب بروضة السيدة زينب قصور الثقافة تتبنى المواهب بروضة السيدة زينب

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فى إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم بتحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة أنشطة ثقافية وفنية بروضة السيدة زينب، حيث أقام فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالروضة.

تمثلت فى ورشة عمل لاكتشاف المواهب فى الروضة لتشكيل فريق لكورال الأطفال لشيماء عاطف وذلك تنفيذا لبرنامج المواهب الذى تتبناه قصور الثقافة، تلاها تنفيذ ورشة لعمل السجاد بالصوف وأخرى من الفوم.

وذكرت مدير عام ثقافة القاهرة أن اكتشاف المواهب وتنميتها هي البداية الحقيقية لتأسيس حياة لأبناء روضة السيدة، موضحة أن تطوير المواهب طبقا لمعايير وأسس وضوابط تثمر انتاجًا مُبدعًا يضيف قيمة لمحيط المجتمع الجديد، مؤكدة على ضرورة تطوير الذات، واستثمار المواهب.

المصرى اليوم

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