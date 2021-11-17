القوي العاملة: تعيين 742 شاباً بجنوب سيناء

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 742 شاباً، منهم أثنين ذوى الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1417 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منح مولود جديد، ومنحتي زواج لعامل بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، وصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 21 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 16 ترخيص عمل للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 173 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 55 شكوى عمالية وتم تسوية 6 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 21 شكوى، و20 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 67 منشأة، وأسفر عن تحرير 28 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 60 قياس.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .