ثقافة القاهرة تحتفل بأعياد الطفولة

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في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بأعياد الطفولة؛ قدم فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية بقصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بحلوان بحضور د. محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ بحلوان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة.

تضمنت الفعاليات عرض لفريق انيميشن كيدز للأطفال عرض التنورة لسيد المصري، تلاها عرض لفريق ذوى الاحتياجات الخاصة، أعقبها تنفيذ مجموعة من الورش الفنية ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة ومجسمات من الكرتون.

كما أقامت مكتبة طفل المعادي احتفالية أعياد الطفولة لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، وطلاب مدرسة الجمهورية، قدمت خلالها عرض تحريك عرائس على أغانى الأطفال، وفقرة تنورة، وورشة رسم على الوجه.