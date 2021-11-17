قبيل المظاهرات.. قطع الاتصالات الهاتفية بشكل كامل وإغلاق 4 جسور بالسودان

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بينما يترقب الشارع السوداني انطلاق التظاهرات في العاصمة السودانية اليوم الأربعاء، أأفادت مراسلة وكالة «روسيا اليوم» في الخرطوم، بأن السلطات السودانية قطعت الاتصالات الهاتفية اليوم الأربعاء، في كامل أنحاء البلاد.

كذلك ذكرت وسائل إعلام أنه تحسبا لانطلاق تظاهرات في العاصمة، منعت القوات الأمنية التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان، وأغلقت جسر النيل الأبيض.

ودعا نشطاء ونقابات أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات يوم الأربعاء، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو «لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة» أي أنها ترفض أي حوار مع السلطات العسكرية.

ويشهد السودان منذ استيلاء لجيش على السلطة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوضاعا أمنية متوتر، واحتجاجات رافضة للسلطة العسكرية، ومطالبة بحكومة مدنية مؤقتة.

وقد أسفرت الاحجتجاجات حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط دعوات دولية للجيش والأجهزة الأمنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

التلفزيون الرسمي.. إغلاق 4 جسور مؤدية للخرطوم

إلى هذا وافادت وسائل إعلام سودانية بأن القوات الأمنية أقدمتن على منع التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان عبر إغلاق أربعة جسور مؤدية للعاصمة.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي عن إدارة المرور الحكومية إعلانها إغلاق 4 جسور من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان.

وكان 24 حزبا سياسيا وكيانا عماليا في السودان قد أعلنوا أول أمس الاثنين تشكيل جبهة جديدة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة المعزول عبدالله حمدوك.

ومنذ 25 أكتوبرالماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.

يذكر أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر يوم الخميس الماضي مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له، الذي أدى اليمين الدستورية في وقت سابق الجمعة الماضية.

في سياق متصل ذكر عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أن القيادة العسكرية التي سيطرت على السلطات في البلاد تنوي الإفراج عن جميع المسؤولين المتعقلين الذين تم احتجازهم خلال الأحداث الأخيرة ومن بينهم رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك.

كما أوضح أن السلطات الأمنية منعت الحركة مجددا ببن الخرطوم وأمدرمان، مغلقة جسر النيل الأبيض، بعد فتحه لساعات في الصباح.

فيما دعت لجنة أطباء السودان المستقلة، في وقت سابق اليوم، الأجهزة الأمنية إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.كما حثت المحتجين على الالتزام بالسلمية وتجنب الاحتكاك بالشرطة وقوى الأمن.