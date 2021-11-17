«الملا» يلتقي عدد من رؤساء شركات البترول لبحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات

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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قيادات منظمات الطاقة الدولية ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية على هامش معرض أديبك بابوظبي لبحث واستعراض المشروعات المشتركة في قطاع البترول والغاز وبحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، فضلا عن التشاور وتبادل الرؤى حول المستجدات الخاصة بصناعة الطاقة عالميًا.

والتقى الوزير جوزيف ماكمونجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، حيث ناقش عملية التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وأكد الملا على الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، خاصة مع التوسع في تطبيق تقنيات إزالة الكربون.

وأشار إلى مشاركة مصر في مبادرة للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقتها الولايات المتحدة على هامش فعاليات قمة المناخ COP26، كما عقد «الملا» جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالامارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، حيث تم استعراض مشروعات مصافى تكرير البترول الجديدة، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS، وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين مصر والامارات للإعداد الجيد وتوحيد الرؤى والجهود للوصول إلى مخرجات ونتائج واقعية وقابلة للتنفيذ بشأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وCOP28 الذي ستستضيفه مصر في دورته المقبلة عام 2022 ثم الامارات في دورته اللاحقة في 2023.

وعقد المهندس طارق الملا اجتماعا مع منصور الحامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية واستعرض رئيس الشركة الاماراتية الاستراتيجية الجديدة لها والتوسع في أنشطتها لتشمل جميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث تستثمر الشركة حالياً في مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، كما تم استعراض الفرص المتاحة للشركة لزيادة مجال أعمالها وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول في مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وبحث وزير البترول مع اوليفييه لي بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير مجالات التعاون، واكد على أهمية التعاون في استخدام التكنولوجيات المتقدمة لشلمبرجير وتحقيق الاستفادة المثلى من بوابة مصر للاستكشاف لزيادة فرص الاستثمار والأنشطة بما يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في مصر والتوسع في مناطق بكر جديدة خاصة منطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشلمبرجير إلى انشاء وحدة جديدة بالشركة تختص بدراسة وتطبيق التكنولوجيات في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على دراسة وتنفيذ مشروعات فعلية لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الكربون.

كما التقى المهندس طارق الملا دون سامرز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة وينترشال ديا الألمانية، وأكد على أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية.

وبحث الملا مع وفد شركة وورلى برئاسة عمرو العبيدي التعاون في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير وتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والهيدروجين، كما استعرض الوزير وأنتونيو بيتري الرئيس التنفيذي لشركة أسبن تك مجالات التحول الرقمي وتحديث قطاع البترول وسبل الاستفادة من خبرات الشركة وحلولها في هذا المجال.