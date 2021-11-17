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وصف الفنان الكيير الراحل عبدالمنعم ابراهيم، فن الكوميديا بالنسبة له قائلاً إن أطلقوا عليه رجل أكاديمي وسعدت بهذا الوصف، خاصة أنه يقدم كوميديا راقية إنسانية تنبع من مشاكل المجتمع الذي يعيشه ويمس حياتنا.

وأوضح الفنان الراحل والذي يحل اليوم ذكرى وفاته، خلال أحد اللقاءات المسجلة مع التليفزيون الإماراتي، أنه يعلم 3 أنواع من الكوميديا، الأخلاقية، والفارس التي تعتمد على الأداء والحركة، والفودفيل تعتمد على سوء التفاهم و«اللخبطة»، لافتًا أنه اختار لنفسه الكوميديا الأخلاقية، متمنيًا من الأجيال الجديدة أن تهتم بالكوميديا الأخلاقية وتبعتد عن الفارس والفودفيل.

وعن أساتذة الكوميديا في مصر أوضح ليس هناك أستاذ يعلم الكوميديا للممثل، وأنه يعتبر أن الكوميديا هي موهبة من الصغر، مؤكدًا أن ليس هناك عملاق كوميديا ، ولكن هناك كل فنان له جمهوره ومحبيه فلا نستطيع أن نقول هذا جيد وهذا ليس جيد، لافتًا أن هناك نجوم كوميديا كثير بارزين من بينهم عبدالمنعم مدبولي، فؤاد المهندس، محمد عوض.

وأضاف أن اسمه الحقيقي عبدالمنعم إبراهيم محمد حسن الدوغبشي، وأن والده كان يريد أن يكون هذا الاسم الأخير هو اسمه شهرته ولكنه رفض ذلك واستقر على عبدالمنعم إبراهيم.

وعن كواليس وفاة زوجته الأولى، أم أبنائه، أنه كان مشهدًأ قاسيًا حيث قد كان فاجئه الدكتور المُعالج لها أنها ستموت بعد 6 أشهر، لافتًا أنه عاش بسبب ذلك فترة صعبة لم يستطيع النوم منذ علمه بذلك وعليه ألا يُظهر لها ذلك، وأشار إلى أنه يعتبر أن الله أراد اختباره وأن هذا يمكن السبب في أنه استطاع عمل التراجيديا.

كما سلط الضوء عن بدايته في المعهد، واعتبر أن الفنان زكي طليمات هو من استقبل معظم النجوم وأنه يطالب بعمل تمثال له، بينما عن زملاء جيله في المعهد قال، إنهم فريد شوقي، شكري سرحان، عمر الحريري، فاتن حمامة وحينما تزوجها عز الدين ذو الفقار، تركت المعهد، وكذلك الفنانةسميحة أيوب حينما تزوجت محسن سرحان ولكن بعد انفصالها دخلت مرة أخرى.

وعن ذهاب نجوم المسرح إلى السينما أو التليفزيون يوضح لأسباب عديدة أهمها أجر الممثل السمرحي الحكومي ضعيف، موضحًا أن المادة هي من تلعب دورا كبيرا في ذلك.