مراد مكرم يوجه رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» حول طرق علاج السكري

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وجه الفنان مراد مكرم رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» ضمن مسلسل «ورا كل باب» وقال مكرم خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن المسلسل لم يهدف إلى إيجاد الحلول بالنسبة إلى الأطفال أصحاب مرض السكري، موضحًا أن بعض المشاهدين أبدوا حزنهم بسبب ما قالوا إنها جوانب معينة لم يصل إليها المسلسل.

وتابع: «مكانش قصدنا إن ولادنا مش أقوياء، بالعكس إحنا كنا بنسلط الضوء على مشكلة معينة لدى بعض أبنائنا، واعتبروه فتحة باب لموضوع لم يتطرق له أحد من قبل علشان نقدر نلاقي حلول تكلفتها عالية على معظم الأسر اللي عندهم أطفال مرضى بالسكري».

تابع أنه كان لديه صديق له مريض بالسكري ولكن لم يجد مشاكل مثل الموجودة لدى الأطفال حاليًا وذلك بسبب اختلاف الزمن والتغيرات في المجتمع، مشيرًا إلى أن أزمة مرض السكري للأطفال يعاني منها بعض الأهالي، وذلك لأن هناك طرق علاج وحياة مختلفة يتعرض لها المريض.

وأوضح «مكرم » أن الغالبية العظمى ليس لديها الثقافة المطلوبة لاستخدام طرق علاج السكري الحديثة إضافة إلى سعرها العالي.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في الساعة الحادية عشر مساء.