أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مراد مكرم يوجه رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» حول طرق علاج السكري

Print
مراد مكرم يوجه رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» حول طرق علاج السكري مراد مكرم يوجه رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» حول طرق علاج السكري

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان مراد مكرم رسالة إلى منتقدي حدوتة «سكر مر» ضمن مسلسل «ورا كل باب» وقال مكرم خلال حواره إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن المسلسل لم يهدف إلى إيجاد الحلول بالنسبة إلى الأطفال أصحاب مرض السكري، موضحًا أن بعض المشاهدين أبدوا حزنهم بسبب ما قالوا إنها جوانب معينة لم يصل إليها المسلسل.

وتابع: «مكانش قصدنا إن ولادنا مش أقوياء، بالعكس إحنا كنا بنسلط الضوء على مشكلة معينة لدى بعض أبنائنا، واعتبروه فتحة باب لموضوع لم يتطرق له أحد من قبل علشان نقدر نلاقي حلول تكلفتها عالية على معظم الأسر اللي عندهم أطفال مرضى بالسكري».
تابع أنه كان لديه صديق له مريض بالسكري ولكن لم يجد مشاكل مثل الموجودة لدى الأطفال حاليًا وذلك بسبب اختلاف الزمن والتغيرات في المجتمع، مشيرًا إلى أن أزمة مرض السكري للأطفال يعاني منها بعض الأهالي، وذلك لأن هناك طرق علاج وحياة مختلفة يتعرض لها المريض.
وأوضح «مكرم » أن الغالبية العظمى ليس لديها الثقافة المطلوبة لاستخدام طرق علاج السكري الحديثة إضافة إلى سعرها العالي.
«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في الساعة الحادية عشر مساء.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية