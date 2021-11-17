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إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

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إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري الممتاز إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة النادي المصري، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الجمعة على نظيره النادي المصري على استاد الجيش ببرج العرب في إطار رابع جولات الدوري.

وضمت القائمة المختارة ٢٣ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد حمدي- أحمد فتحي.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- وليد الكرتي- إبراهيم عادل- محمود صابر- عبدالله مجدي.

خط الهجوم: محمود وادي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.

وخاض الفريق تدريبا صباحيا اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل إعلان القائمة والسفر إلى مدينة برج العرب، لدخول المعسكر المغلق، على أن يؤدي الفريق مرانه الأخير عصر غد بالمعسكر استعدادا للمباراة الهامة، التي يسعى خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري.

المصرى اليوم

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