مدرب البرازيل يفتح النار على حكم مواجهة الأرجنتين

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فرضت البرازيل التعادل بدون أهداف على الأرجنتين في سان خوان، لكن المدرب البرازيلي تيتي انتقد بشدة، ما قال إنه قرار «لا يمكن تصوره» من الحكام الذين يديرون نظام الفيديو.

وقال تيتي إن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي أنه كان يجب معاقبتة، بعد ضربة بالمرفق في وجه الجناح رافينيا في الشوط الأول.

وكان الاثنان يتنافسان على الكرة بالقرب من خط المرمى وبدا أن أوتاميندي اعتدى بمرفقه على جناح ليدز يونايتد، وسقط رافينيا أرضا لكن أوتاميندي حاول أن يجعله ينهض، حيث كان يرغب بوضوح في استكمال اللعب.

وبدا أن الحكم أندريس كونيا القادم من أوروجواي يتلقى رسائل من زملائه في غرفة الفيديو لكنه لم يتخذ أي إجراء، وهو قرار أثار غضب المدرب البرازيلي الهادئ في المعتاد.

وقال تيتي بصوت مرتفع «كونيا حكم غير عادي، التحكيم يتطلب فريقا وأولئك الذين كانوا في غرفة الفيديو من المستحيل، وسأكرر هذا، من المستحيل ألا يكونوا شاهدوا مرفق أوتاميندي في وجه رافينيا».

وتابع: «لا يمكن لمسؤول الفيديو العمل بهذه الطريقة، هذا أمر لا يمكن تصوره، ما لا يمكن تصوره ليس الكلمة التي أريد استخدامها، أنا أستخدم هذه الكلمة لأنني مؤدب».

غير أن تيتي كان سعيدا بنتيجة المباراة التي تعين عليه فيها إشراك أصغر تشكيلة منذ توليه المسؤولية في 2016.

وتسبب فقدان نيمار بسبب الإصابة في اللعب بخط هجوم مكون من فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ورافينيا، الذين شاركوا فيما بينهم في 15 مباراة دولية فقط.

وأبلغ تيتي الصحفيين: «خسرنا لاعبا استثنائيا وهو نيمار وكان علينا إعادة هيكلة الفريق الذي صمد أمام لاعب من نوعية ميسي».

وأردف: «لقد كانت مباراة رائعة، جودة الفريقين تعني عدم تمكن أي منهما من السيطرة على المباراة».