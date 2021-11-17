فحص شامل لنزلاء دور الأيتام من سن 5 سنوات إلى 18 سنة في القليوبية

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تابع الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة في القليوبية، العمل في مبادرة الرعاية الصحية لدور الأيتام من سن ٥ سنوات إلى ١٨ سنة وتستهدف فحص شامل لكل دور الأيتام على مستوي محافظة القليوبية من سن ٥ سنوات إلى ١٨ سنة والتي يبلغ عددها ١٢ دور ايتام على مستوي المحافظة من أجل مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الرئاسية لجميع المواطنين داخل الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ زيارات منتظمة.

قالت الدكتورة هبه خربوش المنسق الفني للمبادرة بالقليوبية، إن الهدف من هذه المبادرة هو توفير الخدمات الطبية الأولية داخل الدور التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي من الطفولة إلى كبار السن بما في ذلك الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية في المراحل السنية المختلفة، لافتا إلى أنه تشكلت فرق طبية لتقديم الخدمات الطبيه كلاً منها مكون من طبيب بشري وأسنان وتمريض وفني معمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة ١٠٠ مليون صحة وقد تم فحص ٦ دور ايتام بإجمالي ١٥٠ طفل حتي الآن.