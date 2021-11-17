بريطانيا تسجل رقما قياسيا في طلب الإسعاف.. 1.3 مليون مكالمة طوارئ في شهر واحد

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كشف مسؤولو الصحة البريطانيون عن أسباب زيادة المكالمات والاتصالات على خط الطوارئ 999 الخاص بالإسعاف، مؤكدين أن عدد المكالمات بلغ الشهر الماضي 1.3 مليون وهو رقم قياسي يتضمن زيادة تصل إلى 273 ألف مكالمة مقارنة بعام 2020.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها اليوم، عن المسؤولين قولهم إن المكالمات الزائدة جاءت من مرضى كانوا ينتظرون في حالة من اليأس ووصل عربة الإسعاف، والذين تقدر نسبتهم بـ75%.

وأكد الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات الصحية بهيئة الصحة الوطنية البريطانية كريس هوبسون، أن الأشخاص الذين يتصلون برقم الطوارئ كي يطلبوا تحديثا لسيارة الإسعاف المتأخرة، ساهموا في زيادة الرقم القياسي الخاص بمكالمات الطوارئ .

ونبه إلى أن ثلاث من كل أربع مكالمات زائدة، والتي بلغ عددها 205 ألف ،كانت من مكالمات متكررة تطلب تحديث الموعد من أجل وصول طاقم الإسعاف بشكل عاجل .

وأشارت الإحصاءات الجديدة إلى أن المكالمات تأتي من ضحايا السكتة الدماغية والأزمات القلبية والذين اضطروا لتحمل فترات انتظار تهدد حياتهم بالخطر لمدة تقترب من ساعة .

وأوضحت بيانات الهيئة الصحية أن متوسط فترة الانتظار لسيارات الإسعاف وصل إلى 54 دقيقة، وهي ثلاث أضعاف المستهدف الذي ينحصر في 18 دقيقة للرد على مكالمات الفئة الثانية والتي تضم المصابين بأمراض السكتة وآلالم الصدر وتعفن الدم والصرع .