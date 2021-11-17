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التقت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، محافظ الدقهلية، وذلك في اطار تنفيذ برنامج الهيئة بالمحافظة و‏لمتابعة مؤسسات التعليم والوقوف على مدى استمرار تلك المؤسسات في انتهاج معايير الجودة ومتطلباتها وقدراتها على تطوير نظام العمل بها ومواكبة المعايير القياسية في مختلف نظم التعليم.

وبحث الجانبان العمل على تشجيع كل مؤسسات التعليم على الالتزام بكافة معايير الجودة من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد.

وأعربت عيد خلال لقائها بمحافظ الدقهلية عن تقديرها للتعاون البناء بين هيئة جودة التعليم والمحافظة بما يحقق التطلع المشترك لتحقيق رؤية مصر 2030 والوصول بنسب اعتماد مؤسسات التعليم بالمحافظة للمعدل المأمول والمخطط له .

وأبدت عيد استعداد الهيئة لتقديم كل وسائل وسبل الدعم الفني لمؤسسات التعليم بالدقهلية، وسائر محافظات مصر تشجيعا للجميع على التقدم للاعتماد، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير التي ترتقي بمنظومة التعليم في مصر.

وقالت إن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، تعمل وفقا لخطة تستهدف زيادة معدلات الاعتماد التي تتلاءم مع الدعم الكبير وغير المسبوق للتعليم في مصر من قبل القيادة السياسية، مؤكدة على دور الهيئة الرئيسي في دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي الذي يساعد على استدامة التطور النوعي للتعليم باعتبارة القاطرة الحقيقية للتنمية والتطور.

وعقب لقائها ومحافظ الدقهلية، قامت عيد بزيارة لجامعة المنصورة، وفي لقاء مع رئيس وقيادات الجامعة، استعرضت عيد خطط الهيئة للدفع بعمليات الاعتماد انطلاقا من التطور الملموس الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي في مصر .

وقدمت عيد عرضا لمراحل الاعتماد وأوجه الدعم الذي تقدمه الهيئة لمساعدة مؤسسات التعليم على جاهزية التقدم للاعتماد .

وقالت عيد إن جامعة المنصورة تعد واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي في مصر، التي تمثل وجها مشرفا اقليميا ودوليا بما تحققه من تطور على كافة المستويات.

وأشارت إلى أن التعليم العالى في مصر يشهد نقلة نوعية حقيقية، يدل عليها تنامي عدد الجامعات الحكومية والخاصة، وتطور التخصصات وبرامج التعليم، والحضور الدولي بالكثير من الأنشطة والمؤتمرات والدوريات العلمية. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الاعتراف الدولى من قبل هيئات ومنظمات مرموقة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو بحد ذاته تكريم وتقدير للكثير من مؤسسات التعليم التي حصلت على اعتماد الهيئة والتي هي في طريقها للحصول على الاعتماد.