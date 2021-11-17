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معرض فنون تشكيلية وتشكيل بالطين فى ثقافة القليوبية

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معرض فنون تشكيلية وتشكيل بالطين فى ثقافة القليوبية معرض فنون تشكيلية وتشكيل بالطين فى ثقافة القليوبية

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بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع، أعدتها نورا أحمد، بينما استقبل قصر ثقافة القناطر الخيرية زيارة ميدانية لطلبة مدرسة البرادعة الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، للتعرف على الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها القصر للطفل.

كما افتتح بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها، معرض فنون تشكيلية لفناني ومواهب القصر، إشراف الفنان محمد عكاشة، بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين، يذكر أن المعرض مستمر حتى الثلاثاء ٢٣ نوفمبر الجاري،

إلى جانب ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية بالقصر تدريب نهلة توفيق. بينما يواصل نادي المرأة بالقصر فاعليات ورشة تعليم تفصيل الملابس تدريب عماد عبدالهادي، إشراف منى محفوظ.

المصرى اليوم

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