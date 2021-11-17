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إجراء 775 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

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إجراء 775 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب بـ«مستشفى طنطا التعليمي» إجراء 775 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

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نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا في إجراء 775 حالة دعامة وقسطرة لمرضى جلطات القلب الحديثة خلال الشهرين الماضيين.

أشاد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب برئاسة الدكتور محمد السطحية رئيس قسم القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية المستشفى التعليمى العالمى لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة طوال أيام الأسبوع، خاصة في ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمي، أن عدد حالات القسطرة القلبية «التشخيصية” بلغ 94 حالة، في حين بلغ عدد حالات قسطرة القلب»العلاجية«139 حالة بالإضافة إلى 542 دعامة حياة.

أكد د سليم حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى التخصصات في ظل امتلاكها الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار الـ 24 ساعة، موجهًا الشكر والتقدير لكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبيه متميزة للمرضى.

المصرى اليوم

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