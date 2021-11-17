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وفد سياحي من ألمانيا والنمسا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

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وفد سياحي من ألمانيا والنمسا يزور المناطق الأثرية بالمنيا وفد سياحي من ألمانيا والنمسا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

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استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من دولتي المانيا والنمسا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها «منطقة آثار الأشمونين- شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ» البقيع الثاني «لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

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