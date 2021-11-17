تجنبًا لسيناريو أسوان.. 6 توجيهات عاجلة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالمحافظات

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بينما تخيم التغيرات المناخية بظلالها القاتمة على العالم، مسببة كورارث بيئية وبينما طال أسوان جانبًا من هذه التغيرات، تسعى السلطات المصرية للوقوف هذه أمام الظواهر المناخية القاسية عبر مواجهتها بخطوات استباقية.

في هذا السياق أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجهات عاجلة للمحافظين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول فصل الشتاء تضمنت التالي :

- استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

- غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

- تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم.

- توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى.

-مساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

- استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات .

- التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية .

- تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ الأسبوع الماضي من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها جنوب البلاد، وهذه الموجة أثرت على أسوان التي شهدت، بدءًا من الجمعة الماضية عدد من الظواهر الجوية كالسيول والأمطار الرعدية المصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد.

يزداد اهتمام دول العالم -ومن بينها مصر- بالتغيرات المناخية يومًا بعد يوم، وتكثّف البلدان الأفريقية والآسيوية والأوروبية جهودها للمضي قدمًا نحو تقليص الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

ووضعت عديد من الدول تشريعات وضوابط للحدّ من الانبعاثات عبر التوسع في الطاقة النظيفة والنقل الذكي المستدام، وحظر بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتعدّ قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر من الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام دولي كافٍ لتوفير الدعم من الدول المتقدمة فنيًا وماليًا وتكنولوجيًا، وفقًا لأحكام ومبادئ الاتفاقية الإطارية لتغيّر المناخ، وكذلك المواد المختصة في اتفاق باريس؛ حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغيّر المناخ؛ إذ إنها الأكثر تعرضًا لتلك المخاطر.