محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس ومحطة للصرف الصحي بطنطا وكفر الزيات بتكلفة 35 مليون جنيه

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، ثلاث مدارس ومحطة للصرف الصحي بطنطا وكفر الزيات، وذلك بحضور النائب عبدالمنعم شهاب، النائب على عز، النائب سامح حبيب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد إبراهيم مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

بدأت الافتتاحات بافتتاح مبنى إضافي بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الإعدادية والذي تم بناؤه على مساحة ٥٠٠ متر مربع بتكلفة ٥٢٧ ألف جنيه خلال ١١ شهر، وأشار المهندس ناصر حسن إلى أن المبنى الجديد يحتوي على ٢٧ فصل دراسي وسيساهم في تخفيض الكثافة الطلابية داخل المدرسة والتي وصل إجمالي عدد الطلاب بها إلى ٢٦٩٠ طالب بمعدل ٣٦ طالب في الفصل الواحد خلال الفترة الدراسية الواحدة.

كما افتتح المحافظ مدرسة عزبة فراج للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة ١٧٢٥ متر مربع وتم إنشاؤها بتكلفة ٤.٨ مليون جنيه، حيث أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن هيئة الأبنية التعليمية أنهت المدرسة خلال ١٢ شهر، وتشتمل المدرسة على ٩ فصول دراسية و٢ فصل رياض أطفال لخدمة أهالي القرية.

وفي ذات السياق، افتتح المحافظ مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية والمقامة على مساحة ١٠٤٠ متر مربع، وتتكون من ٥ أدوار وتحتوي على ٦ فصول دراسية و٢ فصل رياض أطفال، وتم بناؤها بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه.

واخْتُتِمَتْ الجولة بافتتاح محطة الصرف الصحي بقرية كفر الشيخ على بمركز كفر الزيات، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس عبدالسلام بركات، الذي أوضح أن المحطة استغرق بناؤها ٣ سنوات بتكلفة ٢٥ مليون جنيه لخدمة ١٠ آلاف نسمة، وتتكون من محطة رفع، خط طرد وشبكة انحدار بقدرة ١٣٤٠ متر مكعب يومياً.

وأكد الدكتور طارق رحمي على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مستمرة في تقديم خدمات الصرف الصحي لأهالينا بجميع القرى، خاصةً مع قرب دخول مبادرة «حياة كريمة» لمركز كفر الزيات، والذي تم توصيل خدمة الصرف الصحي به إلى ٢١ قرية من إجمالي ٣٧وجاري العمل في عدد ٨ آخرين ودراسة تغطية ال ٨ قرى المتبقية.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.