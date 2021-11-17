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"فؤاد" تقترح عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية

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"فؤاد" تقترح عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية "فؤاد" تقترح عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية

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اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا من خلال المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات فى هذا الشأن بالدول الأخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا المجال ، وقادرة على انفاذ قوانين البيئة وادراك البعد العالمى لها.

جاء ذلك خلال الورشة الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الادارى والتى شهدتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة ،والمستشتار محمد البادى رئيس الإتحاد العربى للقصاء الإدارى تحت عنوان " دور القضاء الادارى فى حماية البيئة " ، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاه من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الادراى .

واكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الامارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27 ، واستضافة دولة الامارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من اكبر المؤتمرات الدولية ، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لانجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها ، مشيرة انه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الامارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والامارات ، والاستفادة من اسبوع ابو ظبى للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدء من مصر ويتم استكمالها بدولة الامارات،مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة اثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.

المصرى اليوم

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