قبل مباراة ليفربول وأرسنال .. 10 إصابات تزعج كلوب بعد نهاية التوقف الدولي

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مع نهاية فترة التوقف الدولي والتي شهدت العديد من المواجهات المصيرية في حسم التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج للدوران مرة أخرى بانطلاق منافسات الجولة الثانية عشر من البطولة يوم السبت 20 نوفمبر 2022.

ويعاني فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح من العديد من الإصابات في صفوفه والتي قد تؤثر على مسيرة الفريق بالدوري الإنجليزي.

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ويستأنف ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة أرسنال على ملعب أنفيلد يوم السبت، ويتطلع إلى التحسن بعد هزيمته أمام وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل التوقف الدولي.

ويأمل يورجن كلوب أن يعود العديد من لاعبيه بصحة جيدة، لكنه أبدى بعض المخاوف بشأن لاعبيه العائدين.

ونلقي في السطور التالية نظرة على حالات الإصابات في صفوف ليفربول من خلال تقرير نشره موقع «ليفربول إيكو» عن جميع اللاعبين ووقت التعافي المتوقع.

لا يزال هارفي إليوت غائب عن ليفربول لفترة طويلة يتعافى من الكاحل المخلوع الذي عانى منه في مباراة ليدز يونايتد في 12 سبتمبر الماضي.

وخضع إليوت لعملية جراحية ناجحة بسبب الإصابة، وهو الآن في المراحل الأولى من شفائه، ويأمل النادي أن يتمكن من اللعب مرة أخرى هذا الموسم.

شهدت آخر التطورات ظهور إليوت على أرض الملعب في مركز تدريب أكسا، وهي خطوة مهمة في تعافي اللاعب.

كان ديفوك أوريجي آخر لاعب يخشى إصابته يورجن كلوب، حيث تم استبداله ببلجيكا ضد ويلز مساء الثلاثاء.

أنهى الشياطين الحمر مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالتعادل في كارديف، لكن تم استبدال مهاجم ليفربول في الدقيقة 59 بعد أن بدا أنه تعرض لإصابة غير معروفة حاليًا.

يأمل كلوب أن يكون اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لائقًا بما يكفي لخوض المنافسة ضد أرسنال في نهاية هذا الأسبوع.

يعتبر أندي روبرتسون، الظهير الأيسر لنادي ليفربول ، هو أحدث لاعب يُحتمل أن يضاف إلى قائمة الإصابات المقلقة بالفعل لليفربول.

انسحب قائد اسكتلندا خلال فوز بلاده على الدنمارك مساء الاثنين، ومن المتوقع أن الأمر قد يكون مشكلة في أوتار الركبة.

قبل حوالي 13 دقيقة من نهاية المباراة في تصفيات كأس العالم على ملعب هامبدن بارك، غادر روبرتسون الملعب وحل محله سكوت ماكينا.

يأمل ليفربول ألا يكون هناك شيء جاد مع روبرتسون، وسيتم تقييم إصابة الظهير الأيسر عندما يعود إلى ميرسيسايد هذا الأسبوع.

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن كابتن ليفربول جوردان هندرسون قد عاد إلى النادي لإجراء «مزيد من التقييم للإصابة»، والتي لم يتم تحديدها حتى الآن.

لعب هندرسون 90 دقيقة كاملة لمنتخب إنجلترا في الفوز 5-0 في تصفيات كأس العالم على ألبانيا ليلة الجمعة، وسجل هدفاً في ملعب ويمبلي

ظهر هندرسون يتدرب بشكل منفصل عن بقية المجموعة قبل مواجهة ليفربول مع أرسنال.

سيغيب روبرتو فيرمينو عن ليفربول لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة «خطيرة» في أوتار الركبة.

تم استبدال البرازيلي بعد فترة وجيزة إلى حد ما في الفوز على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد.

يقول كلوب إن الإصابة «ليست جيدة» وسينتظرون ليروا ما إذا كان فيرمينو سيتعافى سريعًا ليعود في أقرب وقت ممكن.

وقال كلوب في أحدث مؤتمر صحفي له قبل المباراة: «بوبي ليس خبراً جيداً بسبب إصابة خطيرة في أوتار الركبة، إنه أمر مؤسف حقًا».

وأضاف: «لا نعرف بالضبط كم من الوقت سيغيب عن الملاعب، لكن ذلك لن يمر بعد فترة التوقف الدولية مباشرة. علينا العمل على ذلك. خسارة بوبي فيرمينو هي ضربة. لقد عرفنا منذ يومين أنها كانت خطيرة».

بعد تلقيه ضربة تلقى على إثرها بول بوجبا البطاقة الحمراء، خرج نابي كيتا من الملعب في الفوز على مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

كان مفاجأة ضمه إلى التشكيلة الأساسية لمواجهة برايتون الشهر الماضي، لكنه خرج في الشوط الأول بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وأكد يورجن كلوب بعد ذلك أن كيتا سيغيب «لبعض الوقت» قبل مواجهة ليفربول مع أتلتيكو، وغاب أيضًا عن الهزيمة أمام وست هام.

تعرض ليفربول لشكوك جديدة حول الإصابة بعد خروج ساديو ماني في الشوط الأول خلال مباراة السنغال ضد توجو يوم الخميس (11 نوفمبر).

تم استبدال مهاجم ليفربول في الدقيقة 28 على ملعب كيجو بعد أن شعر ببعض الانزعاج.

وبدا أن ماني اصطدم بمدافع من توجو في عملية الصعود بضربة رأس لكن مدرب السنغال أليو سيسيه قلل من القلق بعد المباراة.

قال سيسي: «نعم، أدى خروج ساديو ماني إلى زعزعة استقرارنا. إنه لاعب مهم للفريق، لقد خرج كإجراء احترازي ولا يوجد شيء خطير».

وولم يتم الإعلان عن نتيجة الأشعة السينية لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكن ماني ظهر وهو يتدرب مع ليفربول قبل مواجهة أرسنال.

مصدر قلق آخر في خط الوسط هو جيمس ميلنر، الذي عانى من مشكلة في أوتار الركبة أثناء فوز ليفربول على مانشستر يونايتد في أكتوبر.

قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول: «شعر ميلنر بشيء ما، وشعر أن شيئًا ما لم يكن على ما يرام في أوتار الركبة».

يمكن أن تختلف إصابات أوتار الركبة في شدتها، لكنه يظل على الهامش ويأمل أن يكون متاحًا بعد فترة التوقف الدولي.

تم ظهور ميلنر وهو يتدرب بشكل منفصل عن بقية المجموعة قبل مواجهة ليفربول مع أرسنال.

غاب المدافع جو جوميز عن المباراتين ضد وست هام وأتلتيكو بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

لم يتمكن قلب الدفاع من التدرب قبل مباراة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من عدم تحديد إطار زمني لعودته.

يأمل كلوب في أن يكون قلب الدفاع جاهزًا للعودة بعد فترة التوقف الدولية.

تعرض لاعب وسط ليفربول كورتيس جونز لإصابة في عينه أثناء التدريبات.

وغاب الشاب عن المباراة في وست هام، لكن من المتوقع أن يعود إلى لياقته بعد فترة التوقف الدولية.

قال كلوب قبل مباراة وست هام: «كورتيس قصة مختلفة تمامًا، لم يكن محظوظًا للغاية في التدريبات سيعود بعد فترة التوقف الدولي، بالتأكيد، ولكن في فترة التوقف الدولي يجب أن نرى متى يمكنه البدء في القيام بالأشياء المناسبة مرة أخرى».

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