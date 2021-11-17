وزير البترول: دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من الغاز

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الأربعاء، أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشيرًا إلى أن النموذج المصري الناجح في تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات يقف وراءه عدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي حققته مصر.

وأضاف الوزير خلال جلسة عن «مصر.. بوابة شمال أفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط» بمؤتمر أديبك، أن دول شمال أفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبني التعاون والشراكة نهجًا رئيسيًا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.

وأوضح «الملا» الجهود المصرية التي تحققت في مجال البترول والغاز الطبيعى من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التي غطت كل مناحى الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمي وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ورؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وما تتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.

وأشاد «الملا» بما تشهده فعاليات أديبك من مناقشات مثمرة، مشيرًا لأهمية المؤتمرات البترولية في أحداث التقارب بين المشاركين في تلك الصناعة الحيوية.

وأكد الوزير على التقدم الذي أحرزته مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعي التي تزخر بها المنطقة.