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55 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

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حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية

55 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

استقبلت مدارس تعليم الباحة، صباح اليوم الأربعاء، ما يزيد على 55 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، استعداداتها كافة لجميع الأعمال المتعلقة بأداء الاختبارات، وهيأت السبل المناسبة لاستقبالهم حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ ميدانياً اليوم انطلاقة الاختبارات في عددٍ من المدارس، وكذلك المعهد العلمي بالوسط، واطمأن على سير الاختبارات ومدى توافر الأجواء المناسبة لأدائها واطلع على أداء اللجان المشكّلة من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها مواصفات الاختبار الجيد، وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات كما تفقد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول ولجان التصحيح والرصد مع التأكيد على تحري الدقة من قِبل المعلمين في عملية التصحيح والمراجعة والرصد لأعمال الاختبارات عبر نظام نور بشكل .يومي

وزار الزهراني؛ مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة، وحرص في ختام الجولة على الالتقاء بالهيئة الإدارية بالمدارس لمناقشة أبرز العوائق وما يمكن تقديمه لتسهيل الأداء وتعزيز جوانبه الإيجابية.

ونوّه إلى ما يقوم به المعلمون والمعلمات من دور بارز في تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم وحثّهم نحو الأداء الأفضل للتغلب على قلق الاختبارات وللحصول على تحصيل دراسي متقدم وتنفيذ خطط العمل الزمنية المعدة التي ينفذها أكثر من (12) ألف معلم ومعلمة، للوقوف من كثب ومتابعة أداء الاختبارات وتحقيق الأجواء المثالية التي تعين على الأداء الجيد وتبعث الطمأنينة لجميع الطلاب والطالبات، داعياً الطلاب والطالبات كافة إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة والبعد عن الخوف والقلق الزائد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، مناشداً أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمتابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وعلى الصعيد ذاته نفّذ مساعدو المدير العام زيارات ميدانية مماثلة لمتابعة سير الاختبارات في عددٍ من مدارس المنطقة.

وتوجّهت الطواقم الإشرافية إلى مدارس المنطقة للبنين والبنات للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية تعزّز الدور التشاركي مع المجتمع التعليمي في إجراء الاختبارات بما يحقّق أهدافها التربوية والوقوف على أداء الطلاب والطالبات في بيئة تربوية هادئة.

وأثنى الزهراني ومساعدوه، خلال جولاتهم، على جودة تهيئة المدارس للاختبار وتوظيفها للمرافق سواء كان ذلك على مستوى قاعات الاختبار أو اللجان التنظيمية، وشكروا الجهود المبذولة من مديري المدارس وزملائهم أعضاء لجان الاختبار ومعلمي المدارس، مؤكدين على العمل بتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من الاختبارات واستثمار نتائجها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.

55 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

55 ألف طالب وطالبة بتعليم الباحة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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