قطعان من القرود الشرسة تهاجم طفلا بالسعودية (التفاصيل)

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افادت وسائل إعلام سعودية بمهاجمة مجموعة شرسة من القردة طفلا وشقيقته بجوار منزلهما الواقع بمحافظة «المخواة»، ما تسبب في نقل الطفل المستشفى إثر إصابته بجروح.

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية، اليوم، عن المواطن السعودي نايف عبدالله الزهراني، والد الطفل المصاب، تفاصيل الواقعة.

وحسبما أفاد به الزهراني : "هاجمت قطعان القرود نجلي وسيم (3 أعوام)، وشقيقته (10 أعوام)، عند خروجهما بجوار المنزل في حي العزيزية بعد عصر أمس الأول، وتسببت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت سحبه، إلا أن شقيقته تمكنت من إنقاذه من اختطاف القرود التي هاجمتهما بشراسة، فتم إدخاله مستشفى المخواة العام وتنويمه حتى اليوم بغرض العلاج والملاحظة، ومن ثَم خياطة الجرح الذي سببته له القرود، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة والرعب الذي يعانيه الطفلان".

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وتابع الزهراني بالقول: "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المنظر الذي يهدد أبناءنا، نعانيه باستمرار، ويمثل خطرا على أبنائنا، وخصوصا مع احتمالية عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية، كما يصادف فترات الصباح الباكر أكبر تجمعات للقرود وأشرسها، مهددة كذلك البيئة والصحة، وقطاع السياحة في المنطقة، الذي يعد رافدا اقتصاديا للوطن والمواطن، وتوليه الدولة اهتماماً كبيرا".وناشد الأب المسؤولين في الجهات المختصة مكافحة هذه القرود التي تهدد حياة الأبناء وصحتهم.

قطعان من القرود الشرسة تهاجم طفلًا بالسعودية

وفي يوليو الماضي دفع تجمع مجموعات كبيرة من القردة في «جبل مرير» بالنماص بالسعودية، حول حاويات نفايات، إلى استياء الأهالي وانزعاجهم، بسبب "بعثرة النفايات والمهملات، بالإضافة إلى خطر القردة المحدق".

وأشارت صحيفة «سبق» السعودية إلى أن "المواطنة أ. الشهري رصدت تجمع مجموعات كبيرة من القردة على حاوية نفايات في الطريق بالقرب من منزلها، والمؤدي لعددٍ من المنتزهات، ووثقت المواطنة بعثرة تلك القردة للنفايات والمهملات في المكان بشكل مقزز"، وقالت: "نعاني هذه الأيام بسبب تجمع أعداد كبيرة من القردة على حاويات نفايات البلدية لأكل بقايا الطعام، وبعثرة النفايات في الطريق، ما يتسبب في نشر النفايات في الموقع بشكل مقزز وغير صحي، كما تسبب وجودها في منع أصحاب المنازل من الخروج من منازلهم خشية من أذاها وخطرها المحدق عليهم وعلى أطفالهم".

وأكملت: "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المنظر الذي يهدد البيئة والصحة، يهدد أيضا قطاع السياحة في المنطقة، الذي يعد رافدا اقتصاديا للوطن والمواطن، وتولي الدولة اهتماما كبيرا، حيث نافست الدول في الآونة الأخيرة في صناعة سياحة داخلية مميزة في شتى المجالات"، لافتة إلى أنها "وثقت وجود تلك القردة وتجمعها على حاوية النفايات في الطريق القريب من منزلها، لمناشدة المسؤولين لإيجاد حل عاجل لتلك القردة، وإزالة خطرها وكف أذاها عن الأرواح والممتلكات، ولا سيما أن المنطقة يقطنها المواطنون وأطفالهم، وتعد بوابة لمنتزه جبل "مرير" و منتزه "آل وليد" اللذين يكتظان بالمتنزهين هذه الأيام".



من جانبه، أوضح رئيس بلدية النماص، ظافر الأسمري، الذي اطلع على هذه الوقائع، قائلا: "من الجهود والأعمال التي تبذلها البلدية في سبيل الحد من انتشار ظاهرة تكاثر القرود خلال الفترة الماضية هو وضع حاويات محكمة الغلق تمنع وصول القرود إليها، وحاويات خاصة بحفظ النعمة، يتم بعدها نقل بقايا الأطعمة والنفايات إلى الأماكن المخصصة لها، دون وصول تلك القرود لها ومعاودة تجمعهم عليها"، موضحا أن "البلدية عملت على وضع لوحات توعوية وإرشادية على امتداد الشريط السياحي تحث المواطنين والمقيمين بعدم وضع بقايا الأطعمة في تلك المواقع حتى لا يرتادها القرود وتساعد في وجودهم وانتشارهم".

وأكمل: "البلدية تعمل كذلك على النظافة المكثفة اليومية في المنتزهات وعلى الشريط السياحي ونقلها بشكل مباشر إلى مكب النفايات، والتي تساعد في عدم تجمع القرود وتكاثرهم في تلك المواقع"، مشيرا إلى أن "هذه الظاهرة ضمن اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأنه قد شكل لها لجنة من عدة جهات تشمل الأرصاد وحماية البيئة ووزارة الزراعة والبيئة والمياه، وقد تم إعداد دراسة وحلول لمعالجة وضعها في كل مناطق المملكة، ولا يزال حتى الآن العمل على تمويلها وطرحها وفقا لما وردهم من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها".