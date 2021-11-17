إعادة منح الأجازات غير الوجوبية لبعض التخصصات بالقطاع الصحي في الشرقية

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وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إعادة منح الاجازات غير الوجوبية والعمل بنظام جزء من الوقت مقابل جزء من الاجر ،لبعض التخصصات التابعة لمديرية الشؤون الصحية والمستشفيات والوحدات التابعة لها، والتي تم إرجائها نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من تعرضها لجائحة كورونا، مما تطلب الحاجة الماسة والملحة لكل كادر طبي واداري وخدمات معاونة لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية لمصابي الفيروس، وتنفيذا لما جاء بكتاب رئيس قطاع شؤون مكتب وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشؤون الصحية ،في توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي وخاصة كبار السن منهم وأصحاب الامراض المزمنة، لافتا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض قاموا بتقديم أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم في مواجهة جائحة كورونا، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ،أنه تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ، للموافقة على البدء بمنح الأجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل بالخارج لجميع العاملين، وعلي الإجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل بالداخل، للتخصصات التي بها وفرة «صيادلة، أطباء أسنان، علاج طبيعي، إداريين»، وعلي العمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر، وذلك بعد أن تلقت المديرية العديد من الطلبات المقدمة للحصول على الأجازات غير الوجوبية والعمل بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، أو الأجازات غير الوجوبية لتحسين الدخل ورفع مستوي المعيشة ومراعاة للظروف الخاصة بهم، وبعرض الموضوع على محافظ الشرقية وافق بشرط موافقة جهة العمل التابع لها ولصالح العمل.