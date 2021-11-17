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غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

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غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية
تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة .

وستقام منافسات البطولة على جولتين الأولى خلال الفترة من (18 - 20) نوفمبر الجاري، فيما تقام الجولة الثانية خلال الفترة من (25 - 27) من الشهر ذاته، وسيقام 32 شوطاً في كل جولة 16 شوطاً، يتخلل كل جولة شوط للجونيور والينق، وإضافة بطولة نجمة واحدة لمنح الفرصة لأكثر عدد من الفرسان للمشاركة .

وأعلن الاتحاد السعودي للفروسية تسجيل أكثر من 180 جواداً التي اعتمدت عقب إجراء الفحوصات الطبية.


الوطن السعودية

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