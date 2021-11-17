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وزير التعليم يكلف "القعير" مديرًا لـ"تعليم تبوك"

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وزير التعليم يكلف "القعير" مديرًا لـ"تعليم تبوك" وزير التعليم يكلف "القعير" مديرًا لـ"تعليم تبوك"
"القعير" يتعهد بالعمل لتحقيق أهداف الوزارة

وزير التعليم يكلف

قرر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تكليف ماجد بن عبدالرحمن القعير، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأعرب "القعير" عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته الكريمة؛ مؤكدًا استمرار العمل مع زملائه منسوبي التعليم في المنطقة، لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية، بما يساهم في تحقق رؤية المملكة 2030.

كما رفع مدير تعليم تبوك شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للتعليم في المنطقة؛ داعيًا الله التوفيق والسداد لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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