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انتحل صفة سيدة وأرسل طلبات صداقة للرجال وأوهمهم بثرائه واستولى على أموالهم

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انتحل صفة سيدة وأرسل طلبات صداقة للرجال وأوهمهم بثرائه واستولى على أموالهم انتحل صفة سيدة وأرسل طلبات صداقة للرجال وأوهمهم بثرائه واستولى على أموالهم

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، في التجمع الخامس بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث قــــام بإنـــشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم احدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك – تويتر -إنستجرام» واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب في إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع «مفبركة» لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال «عملات أجنبية» ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالمجنى عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم «تخليص جمركى- شحن – رسوم إدارية» في أحد الحسابات البنكية التي تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته «هاتف محمول» وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ«صفحة إلكترونية احتيالية على الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى في الاحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة- برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم في تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا- صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة»، كما أمكن الاستدلال على عدد 2 من المجنى عليهم، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية، وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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