المشدد 3 سنوات لعامل وعاطل حازا هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة عامل وعاطل بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة مالية ١٠ ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، لحيازتهما جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وسلاح أبيض دون ترخيص بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط مباحث القسم نفاذا لإذن النيابة العامة، بضبط كل من «إ. ف. س» ٢٤ عاما عامل في مصنع، و«م. ج. ع» ٢٤ عاما عاطل ومقيمان بمدينة العاشر من رمضان، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على ١٦ لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على ١١ لفافة تحوي ذات المخدر وسلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة التجارة، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.