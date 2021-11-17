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لجنة للمرور على المصالح الحكومية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بمدينة رأس غارب

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لجنة للمرور على المصالح الحكومية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بمدينة رأس غارب لجنة للمرور على المصالح الحكومية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بمدينة رأس غارب

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كلف اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب لجنة من الوحدة المحلية للمرور والتفتيش على المصالح الحكومية والتأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازيه وانتظام سير العمل وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين لمقار عملهم الغير حاصلين على لقاح كورونا .

وأشار إلى قيام اللجنة بمباشرة اعمالها بالمرور على المصالح الحكومية لمتابعة سير العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية، حيث تم المرور على مكتب بريد بترول رأس غارب ومكتب بريد ال608 ومكتب بريد عمارات الكمين ومتابعة التزام العاملين والمواطنين بالتعليمات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية كما تم المرور على الادارة الزراعية ومكتب العمل.

المصرى اليوم

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