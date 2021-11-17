أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مراكز المنيا تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

Print
مراكز المنيا تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة مراكز المنيا تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 23 حالة بقرية دلجا علي أراضي الإصلاح الزراعي، على مساحة فدان و 18 سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي

عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي

السعيد: افتتاح «الكباش» يعكس اهتمام السيسي بالحضارة القديمة بالتوازي مع المشروعات العملاقة

السعيد: افتتاح «الكباش» يعكس اهتمام السيسي بالحضارة القديمة بالتوازي مع المشروعات العملاقة

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

وزير الآثار يشكر السيسي: يدعمنا ماليًا ويتابع شخصيًا

وزير الآثار يشكر السيسي: يدعمنا ماليًا ويتابع شخصيًا