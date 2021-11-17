مراكز المنيا تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 23 حالة بقرية دلجا علي أراضي الإصلاح الزراعي، على مساحة فدان و 18 سهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.