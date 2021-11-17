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عقب بيع أدوية ممنوعه بالصيدليات .. «صحة الشيوخ» تطالب بتدريب كوادر هيئة الدواء

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عقب بيع أدوية ممنوعه بالصيدليات .. «صحة الشيوخ» تطالب بتدريب كوادر هيئة الدواء عقب بيع أدوية ممنوعه بالصيدليات .. «صحة الشيوخ» تطالب بتدريب كوادر هيئة الدواء

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دعت الدكتورة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تدريب كوادر هيئة الدواء المصرية للتفتيش الجيد والكامل على الصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

ولفتت النائبة إلى أن إعداد تلك الكوادر باستخدام وسائل متطورة وحديثة سيؤدي إلى ضبط مخالفات عديدة ظهرت نتائجها السلبية في المجتمع مؤخراً، ومنها بيع بعض الصيدليات لأدوية مدرجة في جدول الممنوعات، فضلاً على أن التفتيش سيحقق دوراً محورياً وهاماً في ضمان وصول الدواء الآمن لكل مريض، علاوة على منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصري.

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية في كافة المحافظات لتكون مهمتها الأولى التفتيش على الصيدليات، خاصة الصيدليات التي تعمل بدون إشراف صيادلة، حيث يدير أغلبها مساعدو الصيادلة والعاملون.

وقالت: قيام بعض العاملين ومساعدوا الصيادلة في إدارة الصيدليات تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها لما تمثله من تهاون بالغ في صحة المواطنين، مؤكدة أن بعض المرضى أصيبوا بمشكلات صحية كبيرة نتيجة التشخيص الطبي الخاطئ من عاملين غير مؤهلين لصرف الأدوية أو التعامل معها.

وطالبت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعها الأخير الخاص بالتفتيش الصيدلي بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

كما طالبت بالتشديد على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات، ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط، والتصدي لأنواع الغش والتهرب والاتجار غير القانونية، وشددت على ضرورة التأكد من صفة القائم على الصيدلية وتحرير المحاضر اللازمة قانونا للحد تلك الظاهرة.

المصرى اليوم

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