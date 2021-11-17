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رئيس جهاز الصالحية الجديدة يتفقد منظومة الصرف الصناعي بعددٍ من المصانع

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رئيس جهاز الصالحية الجديدة يتفقد منظومة الصرف الصناعي بعددٍ من المصانع رئيس جهاز الصالحية الجديدة يتفقد منظومة الصرف الصناعي بعددٍ من المصانع

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تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، عددٍ من المصانع لمتابعة منظومة أعمال الصرف الصناعي للتأكد من مطابقتها للمواصفات، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار متابعة إجراءات الحد من ظاهرة التلوث الصناعي في جميع صوره وأشكاله والمحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، والمحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وكلف رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، بالمرور الدوري على المصانع وشن حملات صباحية ومسائية وإنذار المنشآت الصناعية غير المطابقة وإلزامها بتقديم خطة لتوفيق الأوضاع طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) الخاص بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا مقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000م.

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