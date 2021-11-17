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«المؤتمر»: عودة منتدى شباب العالم يعكس الاهتمام بخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل

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«المؤتمر»: عودة منتدى شباب العالم يعكس الاهتمام بخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل «المؤتمر»: عودة منتدى شباب العالم يعكس الاهتمام بخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل

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قال إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في شهر يناير القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، تحت عنوان «العالم ما بعد كورونا»، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور وأيضا مشاكل.

وأضاف تمراز في بيان له، إلى أن حضور آلاف الشباب من مختلف الجنسيات بالعالم لمدينة شرم الشيخ هو فرصة للتواصل بين الشباب وتبادل الأفكار والرؤى وصقل مهارات شباب بالخبرات وصناعة شباب دبلوماسي قادر على التواصل مع مختلف الثقافات.

وأضاف تمراز، أن الحملات الدعائية التي تتم للترويج لمؤتمر شباب العالم في الخارج من عرض أفلام دعائية ونماذج مصرية مشرفة تنقل الصورة الحضارية عن مصر مما سيكون لها تأثير قوى جدًا في الفترة المقبلة في كافة القطاعات خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعى تلعب الآن دورًا كبيرًا في التسويق لمؤتمر شباب العالم.

المصرى اليوم

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