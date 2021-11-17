أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدخل برلماني لحل أزمة نقص وارتفاع الأسمدة

Print
تدخل برلماني لحل أزمة نقص وارتفاع أسعار الأسمدة تدخل برلماني لحل أزمة نقص وارتفاع الأسمدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، بتحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.

وقال النائب في بيان له إن أزمة الأسمدة هي أزمة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكى، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أيضا شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع السوق السوداء.

وطالب الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أي سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تبون يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

واشنطن تحذر الحكومة الأثيوبية : النزاع العسكري ليس الحل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

اتفاق الحكومة الألمانية لإنهاء عهد ميركل

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي

واشنطن تدعو الحكومة الليبية للقبض وتسليم عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي