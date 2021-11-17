رسن تغلق أول جولة استثمارية بالسعودية لقطاع التأمين الإلكتروني بـ90 مليون ريال

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الرياض – مباشر: أعلنت رسن، الشركة التقنية المُشغلة لمنصة تأميني (Tameeni)، أول منصات وساطة التأمين الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إغلاقها جولة استثمارية بقيمة 90 مليون ريال سعودي (24 مليون دولار) بقيادة Impact46، تُمثل بذلك الجولة الاستثمارية الأولى في المملكة لقطاع التأمين الإلكتروني.

وقالت رسن، في بيان لها اليوم، إنها تهدف من موقعها كشركة تقنية إلى تبسيط تجربة المستخدم والارتقاء بجهود التحوّل الرقمي التشغيلي، وتعزيز القيمة المضافة بين القطاعات ذات الصلة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب البيان، تقدم شركة رسن حلول تقنية لأعمال وساطة التأمين والخدمات المالية، حيث أعلنت الشركة عن إطلاقها منتجات مع كبرى البنوك السعودية؛ لتقديم الخدمات التأمينية الخاصة بتمويل المركبات المؤجرة تمويلياً عبر منصتها تريزا.

وتُوفر منصة "تأميني" خدمة مقارنة وشراء وإصدار وثائق التأمين بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع شركات التأمين والجهات ذات العلاقة، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للعملاء وتقليل المصاريف التشغيلية لشركات التأمين وتبسيط الإجراءات بشكل ملموس من خلال عملية إلكترونية سهلة وفي ثلاث خطوات فقط وبأقل من دقيقتين.

وتقدم منصة تأميني خدمة تأمين المركبات ضد الغير والشامل وغيرها وذلك من خلال ربطها المباشر مع أكثر من 20 شركة تأمين معتمدة.

كما تُقدم منصة تأميني خدمة وساطة التأمين الصحي للموظفين الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضم منصات تأميني بالمُجمل ما يقارب 8 ملايين مستخدم كما وأنها تُقدم خدماتها إلى قرابة 25 ألف زائر يومياً، بحسب بيان رسن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رسن، مؤيد الفلاج، إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تسهم بإطلاق مرحلة غير مسبوقة من التحول الاقتصادي والازدهار.

وأضاف الفلاج، أن شركة رسن تلتزم بمواصلة دعم هذه المساعي من خلال الارتقاء بجهود التحول الرقمي لقطاع التأمين-التقني، مبينا أن هذا الاستثمار من Impact46 يُشكل خطوة مهمة في مسيرة الشرك.

ومن جانبه، قال الشريك الإداري في Impact46، عبدالعزيز العمران، إن الشركة ترى فرصة كبيرة في هذا المجال وتعتبر رسن الممكّنة لمجال التأمين، المنصة الأمثل لمجاراة هذا التوجّه في المنطقة.

وأكد العمران، أن قطاع التأمين يحتاج إلى الكثير من التحديث ليتماشى مع التحول الرقمي الحالي، وتمكنت المنصة خلال السنوات القليلة الماضية أن تُغير طريقة شراء بوليصة التأمين من خلال أداة مقارنة لعروض بوليصة التأمين بشكل سلس وسريع.

وأشار العمران، إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا الاستثمار أن تدعم مسيرتها في النمو وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

يذكر أن Impact46، امباكت46 "تأثير المالية" هي شركة إدارة أصول واستشارات مرخصة من هيئة السوق المالية، تركز على فرص الاستثمارات البديلة في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق توفير خدمات استثمارية مبتكرة ومميزة للمؤسسات المحلية والعالمية والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد.

وتعتبر Impact46، شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة وصناديق الاستثمار الجريء، وتسعى لدعم وتقديم الاستشارات وتطوير الشركات الناشئة في العالم العربي.

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