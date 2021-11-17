بعد قرار العمل من المنازل.. الهند تغلق محطات طاقة تعمل بالفحم لمواجهة تلوث الهواء

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اتخذت الهند إجراءات طارئة وحاسمة للحد من تلوث الهواء الذي ارتفع بمستويات حادة الشهر الجاري، حيث أغلقت السلطات، وبصفة مؤقتة، خمس محطات طاقة تعمل بالفحم حول العاصمة نيودلهي في إطار حملتها لمكافحة تلوث الهواء.

وجرى تنفيذ الإجراء الجديد تنفيذا لأمر صادر عن لجنة وزارة البيئة بشأن تلوث الهواء، حسب تقارير لوسائل إعلام محلية وعالمية اليوم .

وحظرت لجنة إدارة جودة الهواء الشاحنات التي تحمل البضائع غير الأساسية، كما أوقفت عمليات البناء في دلهي والمدن المجاورة لها، قائلة إن هناك حاجة «ملحة» لضمان عدم تدهور جودة الهواء أكثر من ذلك.

وارتفع التلوث إلى مستويات «حادة» هذا الشهر، إذ صعد مؤشر جودة الهواء في نيودلهي إلى 499 على مقياس من 500، وهو ما يشير إلى أن الأشخاص الأصحاء أيضا معرضون لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وشهدت الهند إجراءات وقائية غير مسبوقة، حيث تبذل السلطات لمكافحة ضاب سام خيم على أجواء البلاد خاصة العاصمة الهندية نيودلهي.

وطلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات، الاثنين الماضي، إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، للسماح للملايين بالعمل من منازلهم، بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس.

وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات غير الضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.

كما وسعت المحكمة من نطاق اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.

ولحماية الطلاب من أزمة تلوث الهواء المتفاقمة، قالت حكومة دلهي يوم السبت إنه سيتم إغلاق المدارس لمدة أسبوع، لكن لجنة إدارة جودة الهواء مددت الحظر لحين إشعار آخر.

وقالت اللجنة إن 50 % على الأقل من موظفي الحكومة يجب أن يعملوا من المنزل حتى 21 نوفمبر.

وتعتبر نيو دلهي من أكثر العواصم تلوثا في العالم وتكافح الضباب الدخاني الشتوي الحاد كل عام، إذ يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى احتباس الملوثات القاتلة الناجمة عن المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة بالإضافة إلى الأبخرة المنبعثة من المركبات وحرق القمامة في الهواء الطلق.