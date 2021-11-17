الأهلي مواليد 2008 يواجه التربية والتعليم في بطولة المنطقة اليوم

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يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ضيفه التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

يخوض أهلي ٢٠٠٨ مباراة اليوم وهو يسعى لتعزيز صدارته للترتيب، بعدما نجح في جمع ١٣ نقطة جعلته في المركز الأول، من الفوز في ٤ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، لذلك يبحث عن فوز جديد يضيف به ٣ نقاط إلى رصيده.

وفاز أهلى ٢٠٠٨ على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى مصر الجديدة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، قبل أن يفوز على وادي دجلة ٤- ١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ كل من أحمد صديق مديرًا فنيًا، وأحمد يونس مدربًا عامًا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا.