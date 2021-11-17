أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأهلي مواليد 2008 يواجه التربية والتعليم في بطولة المنطقة اليوم

Print
الأهلي مواليد 2008 يواجه التربية والتعليم في بطولة المنطقة اليوم الأهلي مواليد 2008 يواجه التربية والتعليم في بطولة المنطقة اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ ضيفه التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

يخوض أهلي ٢٠٠٨ مباراة اليوم وهو يسعى لتعزيز صدارته للترتيب، بعدما نجح في جمع ١٣ نقطة جعلته في المركز الأول، من الفوز في ٤ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، لذلك يبحث عن فوز جديد يضيف به ٣ نقاط إلى رصيده.

وفاز أهلى ٢٠٠٨ على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى الجديدة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، قبل أن يفوز على وادي دجلة ٤- ١، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ كل من أحمد صديق مديرًا فنيًا، وأحمد يونس مدربًا عامًا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية