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الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية ببطولة الجمهورية للناشئين

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الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية ببطولة الجمهورية للناشئين الأهلي يستضيف الاتحاد السكندرى فى مواجهة قوية ببطولة الجمهورية للناشئين

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يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٧ مباراة اليوم وهو يسعى لاستعادة نغمة الفوز وتعويض نتيجة المباراة السابقة، بعدما تعادل خارج ملعبه أمام فاركو بهدف لمثله.

وجمع أهلي ٢٠٠٧ في رصيده ١٦ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي ٣- ١، وعلى المقاولون ٤- ٣، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، وتعادل مع فاركو ١- ١، مسجلًا ٢٣ هدفًا، مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وسعيد صبحي مدرباً مساعداً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحسن عبدالمطلب طبيب الفريق ومحمد نحلة مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبوزهرة إخصائي التدليك.

المصرى اليوم

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