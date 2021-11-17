إزالة 70 حالة تعدى على أملاك الري والسكة الحديد بشبين القناطر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر فى القليوبية حملة لإزالة التعديات على املاك الدولة ضمن الموجة 18 حيث تم إزالة 28 حالة تعدى على أملاك السكة الحديد، و3حالات على أملاك الصرف، وإزالة 39 حالة تعدى على الري بإجمالي مساحة 2857 متر

وقال خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر، إن تلك الإزالات كانت بحضور قوات الأمن ومأمور مركز شرطة شبين القناطر، وناصر سيد عبداللطيف نائب رئيس المركز والمدينة ومسئولي جهات الولاية الأخرى السكة الحديد والري والصرف ومسئولي إدارة الإشغالات بالوحدة ومُعدات مجلس المدينة

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين على أراضي الدولة، وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة

وأوضح المحافظ انه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.