ضبط مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطروبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بحدائق القبة.

وتم ضبط المتهم حال استقلاله إحدى السيارات مستأجرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام وسلاح أبيض «مطواة» ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتـه غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بـحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.