أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

عمرو سعد يعيش انتعاشة فنية بمسلسلين وفيلم

Print
عمرو سعد يعيش انتعاشة فنية بمسلسلين وفيلم عمرو سعد يعيش انتعاشة فنية بمسلسلين وفيلم

لاقتراحات اماكن الخروج

يعيش النجم عمرو سعد حاليًا انتعاشة فنية كبيرة وذلك بعد نجاحه في الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة» والذي شاركه البطولة مصطفي شعبان، وحقق نجاح كبير خلال عرضة في موسم رمضان 2021 الماضي من إنتاج صادق الصباح وعرض على قناة mbc .

وتتلخص انتعاشة عمرو سعد في مسلسلين وفيلم سينمائي، بينما وقع عدد من الأعمال الأخري لم يعلن عنها حتي الأن، ولكن العمل الأول الذي يصوره حاليًا هو مسلسل «الجسر» والتي تشاركة البطولة نيللي كريم وإخراج بيتر ميمي والي يعد المخرج الأفضل حاليُا في مصر، حيث ينتمي العمل لنوعية الـ6 حلقات ومن المفترض أن يعرض على منصة «نتفليكس».

العمل الثاني الذي يستعد له عمرو سعد هو مسلسل رمضاني لعام 2022، والذي أعلن عنه المنتج الكبير صادق الصباح لـ«المصري اليوم» بأنه سيقدم سعد وتشاركه البطولة ياسمين رئيس والتي شاركته «ملوك الجدعنة»، وسيتم عرض المسلسل على قناة mbc.

بينما بدأ عمرو سعد في تصوير أحدث أفلامة وهو من فوق برج ايفل«والذي يشاركه البطولة عدد من كوميديانات ، وهو عمل كوميدي سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا.

على جانب آخر ينتظر سعد باكورة التعاون بين المنتج كامل أبوعلى وصادق الصباح، كما حصل على حقوق رواية أولاد حارتنا لتحويلها لفيلم سينمائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية