عمرو سعد يعيش انتعاشة فنية بمسلسلين وفيلم

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يعيش النجم عمرو سعد حاليًا انتعاشة فنية كبيرة وذلك بعد نجاحه في الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة» والذي شاركه البطولة مصطفي شعبان، وحقق نجاح كبير خلال عرضة في موسم رمضان 2021 الماضي من إنتاج صادق الصباح وعرض على قناة mbc مصر.

وتتلخص انتعاشة عمرو سعد في مسلسلين وفيلم سينمائي، بينما وقع عدد من الأعمال الأخري لم يعلن عنها حتي الأن، ولكن العمل الأول الذي يصوره حاليًا هو مسلسل «الجسر» والتي تشاركة البطولة نيللي كريم وإخراج بيتر ميمي والي يعد المخرج الأفضل حاليُا في مصر، حيث ينتمي العمل لنوعية الـ6 حلقات ومن المفترض أن يعرض على منصة «نتفليكس».

العمل الثاني الذي يستعد له عمرو سعد هو مسلسل رمضاني لعام 2022، والذي أعلن عنه المنتج الكبير صادق الصباح لـ«المصري اليوم» بأنه سيقدم سعد وتشاركه البطولة ياسمين رئيس والتي شاركته «ملوك الجدعنة»، وسيتم عرض المسلسل على قناة mbc.

بينما بدأ عمرو سعد في تصوير أحدث أفلامة وهو من فوق برج ايفل«والذي يشاركه البطولة عدد من كوميديانات مسرح مصر، وهو عمل كوميدي سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا.

على جانب آخر ينتظر سعد باكورة التعاون بين المنتج كامل أبوعلى وصادق الصباح، كما حصل على حقوق رواية أولاد حارتنا لتحويلها لفيلم سينمائي.