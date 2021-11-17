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«أبويا شك فيّ.. هالموضوع قهرني».. القضاء الكويتي يكشف حقيقة براءة روان بن حسين بقضية غسيل الأموال

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«أبويا شك فيّ.. هالموضوع قهرني».. القضاء الكويتي يكشف حقيقة براءة روان بن حسين بقضية غسيل الأموال «أبويا شك فيّ.. هالموضوع قهرني».. القضاء الكويتي يكشف حقيقة براءة روان بن حسين بقضية غسيل الأموال

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قررت الفاشينيستا والإنفلونسر الكويتية، روان بن حسين، التعليق على حكم القضاء الكويتي في قضية اتهامها بغسيل الأموال.

وقالت «بن حسين» خلال مقطع عبر «انستجرام»، إن الحكم صدر بإدانة المحامي فهد أنور الحداد وصديقه أبوطلال الحمراني، على خلفية اتهامهما لها ولوالد ابنتها بغسيل الأموال.

وأشارت إلى أن نشر الأكاذيب حول مصدر رزقها أصابها بالصدمة، مؤكدة على نزاهة القضاء الكويتي حيث أنصفها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن تعويض مادي من هذه القضية، بقدر رغبتها في كشف الحقيقة.

وعلقت الإنفلونسر في الفيديو: «في ناس تحبني تستحق إنها تفرح معاي، قبل سنة طلع محامي اسمه فهد أنور الحداد، على انستجرام، مع صديق له اسمه ابو طلال الحمراني في لايف، كانوا يتكلمون عن جريمة غسيل الأموال في الكويت، وما ذكروا غير اسمي أنا واسم ابو بنتي، واتهمونا بغسيل الأموال».

وأضافت: «طبعا هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي، لأنها جريمة، وأنا زعلت، يعني أبوي اللي هو أبوي صار عنده ذرة شك لما سمع الكلام، ما بالك الناس والميديا والبراندات اللي اشتغل معاهم، ما في شي قهرني أكثر من هالموضوع لأن كل الناس شايفين كم أنا ضحيت».

وتابعت: «السوشال ميديا مصدر رزقي ولقمة عيشي، فلما واحد يتهمني أن أنا فلوسي كذا يضرني، كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع، والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي، لا أريد تعويض مادي من القضية لكن أرد اعتباري ولأهلي لأنه انظلمنا».

كانت المحكمة الكويتية، أمس الثلاثاء، أطلقت حكما نهائيا في الاتهامات الموجهة إلى روان بن حسين، بالتورط في غسيل الأموال، وذلك بإدانة الصحفي والمحامي في القضية التي رفعتها الفاشينيستا الكويتية ضدهما بتهمة القذف والسب، وكانا اتهماها بالتورط في قضية غسيل الأموال قبل عام.

يذكر أن روان بن حسين مواليد 1996، والدها كويتي وأمها أردنية تقيم في الإمارات، وكانت «بن حسين» تزوجت من رجل أعمال ليبي، وأنجبت منه طفلة لكن الزواج انتهى بانفصالها.

وهي تعمل فاشونيستا، ويتابعها أكثر من 5 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

المصرى اليوم

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