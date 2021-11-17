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11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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