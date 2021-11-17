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"إمارة الجوف" تطرح 22 وظيفة إدارية شاغرة

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"إمارة الجوف" تطرح 22 وظيفة إدارية شاغرة "إمارة الجوف" تطرح 22 وظيفة إدارية شاغرة
للرجال والنساء بنظام التعاقد من المرتبة الخامسة للتاسعة

أعلنت إمارة منطقة الجوف أمس، عن توفر 22 وظيفة إدارية (رجال/ نساء) من المرتبة الخامسة إلى التاسعة على سلم رواتب الموظفين العام بنظام التعاقد.
ودعت الراغبين إلى التقديم عليها عبر منصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16/ 4/ 1443هـ لمدة خمسة أيام، لمن تنطبق عليهم الشروط لشَغل الوظائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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