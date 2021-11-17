كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل وضبط الجناه

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من سائق، مقيم بإحدى القرى بمحافظة أسيوط بأنه يمتلك سيارة نصف نقل مُحملة بـرؤوس ماشية ويستقلها

3 أشخاص، وجميعهم يقيمون بذات القرية، وأنه ورد له اتصال تليفوني من سائق، مقيم بذات القرية وقرر له بمشاهدة سيارته يقودها أحد الأشخاص غير قائدها فقام الأخير بملاحقتها، إلا أن قائدها قام بالتخلي عنها ولاذ بالهرب بدائرة المركز.

بالانتقال لمحل البلاغ وأثناء الفحص حضر مُستقلو السيارة سالفو الذكر وقرروا بأنه حال سيرهم بالسيارة فوجئوا بسيارة نقل يستقلها مجهولون قاموا باستيقافهم تحت تهديد السلاح واستولوا على السيارة بحمولتها والتحرك بها وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات الماشية، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه- «سيارتان- بندقية آلية» المُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة- مبلغ مالي من حصيلة بيع المسروقات.